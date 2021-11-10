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أرقام صادمة.. الهلال الأحمر يكشف حصيلة حوادث مطاردة سيارات الإسعاف آخر سنتين

أرقام صادمة.. الهلال الأحمر يكشف حصيلة حوادث مطاردة سيارات الإسعاف آخر سنتين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الهلال الأحمر أرقام وإحصائيات صادمة بشأن حوادث مطاردي سيارات الإسعاف على الطرق في آخر سنتين.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، وفقا لـ”الإخبارية”، أن حوادث مطاردة سيارات الإسعاف آخر سنتين شملت “في عام 2020 بلغت حوادث سيارات الإسعاف 53 حادث، وفي عام 2021 ارتفع عدد حوادث سيارات الإسعاف إلى 58 حادث منها 22 سيارة إسعاف أُبعدت عن الخدمة”.

وشددت هيئة الهلال الأحمر على أهمية إتاحة المجال لسيارات الإسعاف للقيام بواجبها في إنقاذ الأرواح، وحذرت من خطورة ملاحقة ومطاردة سيارات الإسعاف على الطريق.

 

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