«سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة لأول مرة عن السبب الحقيقي لقطع رأس الضحية

تواصل- فريق التحرير:

كشف الشاب المصري مرتكب “جريمة الإسماعيلية”، مفاجأة لأول مرة عن سبب قيامه بقتل الرجل الخمسيني وقطع رأسه في الشارع أمام المارة، وكيف نفذ جريمته وأقنع المواطنين بالابتعاد عنه وعدم التدخل لإنقاذ الضحية منه.

وقال المتهم في اعرافاته أمام جهات التحقيق: “اللي حصل إني أنا كنت أعطيت أخته ماكينة شعر لتصليحها، وروحت بعد كدا أجيبها ودار بيني أنا وأخوها حوار كبير بسبب المكينة وتأخيرها في تصليحها”.

وأضاف- حسب موقع القاهرة 24 المصري :” وقتها فكرت في قتله، والدم جري في عروقي وفي اليوم ده كنت شارب مخدرات وجبت السطور، وسكينة تانية ولما شوفته مشيت وراه واتكلمنا قبل ما اضربه بالسطور ولما ضربته وطار مني في الشارع جريت وراه لحد ما وقع مني وفضلت اضرب فيه لحد ما قطعت راسه”.

وتابع :”ولما الناس لمت عليا قولت موضوع أختي وأمي ده علشان أقدر أهرب من الناس”.

واعترف المتهم بأنه يتعاطى مخدر الشابو بالإضافة إلى أنواع أخرى من المخدرات، وأنه على معرفة بالمجني عليه منذ 15 عاما.

وكان المتهم أبعد المواطنين لعدم نجدة الضحية، زاعمًا أن الضحية اغتصب والدته وشقيقته على خلاف الحقيقة، حتى لا يتعاطفوا معه ويتركوه يُكمل جريمته التي هزت مصر لبشاعتها.

وقررت الجهات القضائية حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما توقع محامون أن يتم الحكم على المتهم بالإعدام شنقًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ما لم يكن مصابًا بأمراض عقلية.