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« يا ريت يحس على دمو»..  دعوات جادة بلبنان: الحل في استقالة أو إقالة جورج قرداحي

« يا ريت يحس على دمو»..  دعوات جادة بلبنان: الحل في استقالة أو إقالة جورج قرداحي
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تواصل- فريق التحرير:

تتواصل ردود الفعل الغاضبة في الداخل اللبناني بسبب عدم اعتذار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وتقديم استقالته، بعد إساءته لمملكة.

وسائل إعلام لبنانية، نقلت عن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أنه لا توجد زيارة مقررة لرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى المملكة.

وأضاف أنه لا شيء يمنع أن تكون هناك زيارة، ونحن على اتصال دائم مع المملكة الشقيقة.

وأكد فاعور أننا أمام أزمة مفتوحة مع دول الخليج، وإذا لم يحصل إجراء معيّن في المدى القصير في موضوع إقالة أو استقالة جورج قرداحي، فالموضوع بحسب معلوماتي مرجّح لمزيد من الإجراءات والتصعيد.

وشدد في حديثه: “قرداحي رافض الاستقالة ومن المفترض “إنو يحسّ على دمّو”.

كما نوه أن هناك قرارات سياسية لأطراف قد تمنع استقالته وهذه الأطراف تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم تغليب مصلحة البلاد على المصلحة الحزبية الضيقة.

 

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