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(فيديو متداول).. أول ظهور ميداني للكاظمي بعد أيام من محاولة اغتياله

(فيديو متداول).. أول ظهور ميداني للكاظمي بعد أيام من محاولة اغتياله
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تواصل- فريق التحرير:

قام رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية، في شارع الفلاح الواقع في مدينة الصدر جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وتأتي جولة الكاظمي بمدينة الصدر، بعد أيام من محاولة اغتياله، والتي تعد أكثر مناطق العراق كثافة سكانية.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على سائل التواصل الاجتماعي “الكاظمي” ، وهو يتجول مع حراسه الأمنيين، ومحاطاً بمجموعة من سكان المدينة.

يذكر أن الكاظمي كان قد تعرض الأحد الماضي، لمحاولة اغتيال، بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء بواسطة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.

وقد ظهر الكاظمي عقب محاولة الاغتيال الفاشلة، في مقطع فيديو مؤكداً أن الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطاناً ولا تبني مستقبلاً.

 

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