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حاولت إحراجه.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان يفاجئ صحفية أمريكية برد مُفحم (فيديو)

حاولت إحراجه.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان يفاجئ صحفية أمريكية برد مُفحم (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة خروج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، اليوم الأربعاء، من قمة المناخ بعد مشاركته فيها.

ويظهر الفيديو تزاحم الصحفيين حوله لتوجيه أسئلة تتعلق بادعاءات اتهام المملكة بعرقلة مفاوضات المناخ في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في اسكتلندا.

وفاجأ الأمير عبدالعزيز المراسلين الأمريكيين، برده على أسئلتهم التي تحوي مزاعم “مفبركة”، حيث دار الحوار التالي:

صحفية: هل تقوم السعودية بعرقلة المفاوضات؟

الوزير: اسألي الرئيس

صحفي آخر: ما ردكم عليها سيدي؟

الوزير: يمكنك سؤال الرئيس

صحفية: كيف تجري المفاوضات سيدي؟ ما ردكم على الاتهامات القائلة بأن السعودية تعيق المفاوضات؟

الوزير: اطرحي السؤال على رئيسك سيكون لديه قصة أفضل

وكرر صحفي آخر نفس السؤال فرد الأمير :هذا السؤال يجب توجيهه للرئاسة الأمريكية.

وسأل آخر هل تعرقلون المفاوضات سيدي؟

أعتقد أن عليك التحدث مع رئيسك فهو سيخبرك بقصة أفضل.

صحفية: لابد أن لديكم إجابة سيدي؟ هذه اتهامات كبرى ضد السعودية هذه اتهامات خطيرة تمس الموقف السعودي لابد وأن لديكم تصريح بشأنها.

رد الوزير : هذه ليست ادعاءات خطيرة ولكنها ادعاءات مفبركة

الصحفية: أتقولون أنها مفبركة؟ مجرد ادعاءات؟

الوزير: مفبركة

الصحفية:إذن هل يكذب الناس بشأنكم؟

فرد الوزير: بكل تأكيد

وتأتي تصريحات وزير الطاقة، بالتزامن مع استضافة بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في اسكتلندا، والتي تدفع نحو الحصول على تعهدات طموحة من زعماء العالم لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة من النفط والفحم والغاز.

 

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