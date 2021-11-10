القبض على مواطن أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيها بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على مواطن أتلف مركبة آخر، بإشعال النار فيها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن أتلف مركبة آخر، بإشعال النار فيها لخلافٍ سابق بينهما.

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.