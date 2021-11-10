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«قاتل الأجنّة» لقب جديد لزعيم مليشيا الحوثي

«قاتل الأجنّة» لقب جديد لزعيم مليشيا الحوثي
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر لقب جديد بين نشطاء ومدونين يمنيين لزعيم مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن “عبد الملك الحوثي”.

وكانت صورة كاريكاتورية قد انتشرت لزعيم المليشيا على وسائل التواصل، وهو يحمل سلاحه الآلي، وخلفه جنين غارقا في دمائه، في إشارة إلى طفل الصحفي ” محمود العتمي” الذي لقي مصرعه أمس في حادث تفجير سيارته.

وعلق النشطاء على الصورة المتداولة لزعيم المليشيا بالقول :” قاتل الأجنّة والحياة.. السفاح عبدالملك الحوثي”.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد نشرت أمس، تفاصيل عملية تفجير مراسل العربية الحفي محمود العتمي وسط عدن.

وأسفرت العملية عن مقتل زوجته مع جنينها، في الحادث، بينما نقل زوجها ” العتمي” إلى المستشفى في حالة حرجة.

ونقلت مصادر مقربة من عائلة الصحفي محمود العتمي الذي أصيب في انفجار عدن أنه  تلقى تهديدات من قبل الحوثيين على خلفية عمله وتغطيته الصحفية.

وأكد أن الحوثيين طلبوا قبل أيام من صحفيين في الحديدة معلومات حول عنوان سكنه في عدن ونوع سيارته.

 

 

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