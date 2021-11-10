توجيه من رئيس الأرصاد بشأن الحالة الجوية الماطرة على المملكة

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، اليوم الأربعاء، برفع الجاهزية للإدارات المعنية والمساندة بالمركز، لمتابعة الحالة الجوية الماطرة التي تمر على المملكة.

وأوضحت الارصاد، عبر حسابها في “تويتر”، أن التوجيه تضمن أيضا التنسيق مع الجهات المختصة على مدار الساعة، وتسهيل نقل المعلومات للجمهور والمهتمين والمستفيدين.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله هطول أمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، من مساء الجمعة إلى الأحد، وكذلك استمرار هطول الأمطار على بقية الأجزاء لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل من السبت إلى الاثنين.