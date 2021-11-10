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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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شاهد.. لحظة إطلاق وزير الداخلية عدد من الغزلان والمها بمحمية الملك عبدالعزيز

شاهد.. لحظة إطلاق وزير الداخلية عدد من الغزلان والمها بمحمية الملك عبدالعزيز
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تواصل- فريق التحرير:

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، إطلاق عددٍ من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية.

وأوضح وزير الداخلية في منشور بحسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية.

 

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