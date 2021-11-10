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بعد موجة من الغضب.. قرار جديد من وزير داخلية لبنان بشأن حقائب المنتخب الإيراني

بعد موجة من الغضب.. قرار جديد من وزير داخلية لبنان بشأن حقائب المنتخب الإيراني
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تواصل – وكالات:

وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في قضية حقائب المنتخب الإيراني بعد موجة من الغضب والانتقاد بسبب الكم الهائل من الحقائب وعدم تفتيشها.

ووجه وزير داخلية لبنان “كتاباً إلى قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي، وذلك بعد تداول صور المنتخب الإيراني، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم إلى حرم المطار، وطلب التحقيق في الأمر”.

وطلب مولوي من جهاز أمن المطار إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، وايداعه تقريراً مفصلاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

يشار إلى أن صوراً متداولة للمنتخب الإيراني لكرة القدم، في مطار بيروت الدولي، أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عددها وحجمها الكبير، وعلى الإثر طلب وزير الداخلية التحقيق في الموضوع.

وسادت حالة من الغضب بين اللبنانيين، بسبب عدم تفتيش حقائق المنتخب الإيراني خاصة أن عددها كان كبيراً جداً، بينما إقامتهم هي لـ4 أيام فقط.

 

 

 

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