بعد العثور عليه ميتًا.. والد مفقود ضاحية الملك فهد بالدمام يكشف التفاصيل

تواصل- فريق التحرير:

حالة من الحزن عمت وسط أهالي وأصدقاء الطالب بثانوية زيد بن ثابت بالدمام، علي محمد حكمي، 16 عاماً، عقب العثور عليه ميتًا بعد يوم من البحث بالقرب من منزله، حيث تم تشييع الجثمان في أجواء يملأها الحزن والصدمة.

ونعت مدرسة الطالب حكمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطالب، قائلة:” يتقدم منسوبو ثانوية زيد بن ثابت بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الطالب علي محمد حكمي، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لهُ ويرحمه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

وفي هذا السياق كشف والد الطالب الراحل تفاصيل العثور على نجله ميتًا بعد ساعات من البحث المتواصل، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “عكاظ”، أن ابنه خرج بعد صلاة المغرب يوم (الجمعة) الماضية مشياً على الأقدام، وبعد صلاة العشاء بدأنا البحث عنه وتم إبلاغ الجهات الأمنية في نفس الليلة، وفي اليوم التالي بدأ أقاربي وقاطنو الحي البحث عنه بعد انتشار رسائل تفيد بأنه مفقود.

وأضاف: “وجدناه في مكان قريب من البيت بالقرب من أحد الطرقات، والوفاة طبيعية حسب تقرير الطب الشرعي ولا توجد أي شبهة جنائية”.