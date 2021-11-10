بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»

تواصل- فريق التحرير :

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اجتمع اليوم بسفيري لبنان لدى المملكة والبحرين، لبحث آخر تطورات الأزمة مع الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام جروج قرداحي.

وقالت إن “ميقاتي” قد استقبل سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نموّر وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة.

وأشار “ميقاتي” خلال لقائه السفيرين، إلى تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية.

فيما وجه له السفيران تحذيرا عاجلًا بأن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.

وأعرب السفيران كبارة ونموّر “عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك”.

ونقل السفيران إلى رئيس الحكومة” تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته”.

يأتي ذلك تزامنا مع نشر صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية أنّ “وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتّى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الديبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان”.

وأضافت: “من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقّهم العودة إلى البلاد”، مشيرةً إلى أن “القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول- فيز العمل”.