الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»

بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»
0

تواصل- فريق التحرير :

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اجتمع اليوم بسفيري لبنان لدى المملكة والبحرين، لبحث آخر تطورات الأزمة مع الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام جروج قرداحي.
وقالت إن “ميقاتي” قد استقبل سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نموّر وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة.
وأشار “ميقاتي” خلال لقائه السفيرين، إلى تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية.
فيما وجه له السفيران تحذيرا عاجلًا بأن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.
وأعرب السفيران كبارة ونموّر “عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك”.
ونقل السفيران إلى رئيس الحكومة” تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته”.
يأتي ذلك تزامنا مع نشر صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية أنّ “وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتّى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الديبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان”.

وأضافت: “من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقّهم العودة إلى البلاد”، مشيرةً إلى أن “القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول- فيز العمل”.

مواد ذات صلة

بعد الأزمة الأخيرة.. قرار جديد من الكويت بوقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

بعد الأزمة الأخيرة.. قرار جديد من الكويت بوقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

لهذه الأسباب..  كان رد المملكة صارما تجاه لبنان

لهذه الأسباب..  كان رد المملكة صارما تجاه لبنان

أنكرت دعم المملكة للبنان.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفحم إعلامية لبنانية

أنكرت دعم المملكة للبنان.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفحم إعلامية لبنانية

حقائب فريق كرة القدم الإيراني تثير قلق اللبنانيين.. ماذا يوجد بداخلها؟!

حقائب فريق كرة القدم الإيراني تثير قلق اللبنانيين.. ماذا يوجد بداخلها؟!

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>