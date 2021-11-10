«الحج والعمرة» تعلق على غياب موظفي الشركات عن مرافقة المعتمرين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، أنها رصدت غياب موظفي شركات العمرة عن مرافقة المعتمرين أثناء الزيارة وأداء المناسك.

وقال م. هشام عبدالمنعم المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة: “إن وزارة الحج وأنظمتها تستهدف خدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بهم وهذا من أولويتها.

وأكد أنه يجب على شركات الحج والعمرة تقديم الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين طيلة إقامتهم في المملكة.

وتابع “مع ظروف الجائحة ورغم تخفيف الإجراءات إلا أن العمل بالأنظمة والتصاريح الصادرة من تطبيق اعتمرنا أو توكلنا من داخل أو خارج المملكة يتطلب الالتزام بمواعيد التفويج للحرم المكي الشريف، موضحا أن وثيقة الضوابط التي تم الإعلان عنها لموسم العمرة نصت على أن مجموعات المعتمرين المكونة من 20 معتمر يرافقها قائد لهذه المجموعة”.