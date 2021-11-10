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أسرار اجتماع «ميقاتي» مع سفيري لبنان في المملكة والبحرين بعد عودتهما.. ماذا طلبا منه؟

أسرار اجتماع «ميقاتي» مع سفيري لبنان في المملكة والبحرين بعد عودتهما.. ماذا طلبا منه؟
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تواصل – وكالات:

التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، سفيري بلاده في المملكة والبحرين بعد عودتهما إلى بيروت.

وخلال اللقاء أعرب سفيرا لبنان في المملكة فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نمور، عن تخوفهما من تفاقم تداعيات الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك”.

وقالا وفقاً لـ”lebanon 24″: “إن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا”.

ونقل السفيران إلى رئيس الحكومة “تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته”.

وخلال اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية.

 

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