الكويت.. خطأ خادمة يفضح مخالفات ارتكبها مصرييْن لمدة 4 سنوات.. تفاصيل مثيرة!

تواصل – فريق التحرير:

تسبب خطأ خادمة في الإيقاع بمصريين في الكويت، بعدما أجريا عمليات تجميل دون الحصول على شهادات طبية لمدة 4 سنوات دون أن يتم كشف أمرهما.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فقد ورد بلاغ للجهات الأمنية بالكويت من امرأة بشأن هروب خادمتها دون علمها، لتبدأ عمليات البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية بالكويت للتعرف على مصير الخادمة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد ورود البلاغ بأيام تبين أن الخادمة الهاربة لجأت إلى عيادة طبيبي تجميل للاختباء والعمل بها.

وأثناء تمركز رجال الأمن بمحيط العيادة تمهيدًا لإلقاء القبض على الخادمة الهاربة، اكتشفت الجهات الأمنية مفاجأة عند سؤال الطبيبين عن أوراق حصولهما على الترخيص لممارسة مهام عملهما، حيث أنهما لا يحملان شهادات طبية.

وبسؤالهما تبين أنهما لا يحملان شهادات جامعية خاصة بدراسة الطب، وأنهما أجريا عدة عمليات تجميلية لعدة أشخاص من الجنسين، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في إجراء تلك العمليات.

وتم حجز المتهمين على ذمة القضية بعد توثيق اعترافاتهما، وبتفتيش العيادة ألقى رجال المباحث على 5 خادمات هاربات من كفلائهن.