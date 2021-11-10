وكالة «المسجد النبوي» تتيح دخول النساء للروضة الشريفة.. في هذه الأوقات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، إتاحة دخول النساء للروضة الشريفة في الفترة المسائية.

وأوضحت أن دخول النساء سوف يكون عن طريق الأبواب التالية:

-الجهة الشمالية: باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 24.

-الجهة الجنوبية: باب مكة رقم 37.

كما نشرت إنفوجرافيك يوضح آلية صلاة النساء في الروضة الشريفة كالتالي :

– الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر باب عثمان بن عفان رقم 24 – نقطة تجمع رقم 4 .

الفترة المسائية بعد صلاة العشاء إلى الأذان الأول لصلاة الفجر باب عثمان بن عفان رقم 24 وباب مكة رقم 37 – نقطة تجمع رقم 3 – 4 .