وزير الطاقة: مواجهة تغير المناخ تتطلب استجابة عالمية (فيديو)

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة عالمية مشتركة فاعلة، ونجاح الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية تتضمن “أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغير المناخي”.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري إدراك تنوع الحلول المناخية، دون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر.

وشدد على ضرورة الاعتراف بتنوع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية من خلال التركيز على الانبعاثات كما ورد في اتفاقية باريس.