مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء وتنهب محتوياتها

تواصل – فريق التحرير:

قامت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، باقتحام مقر السفارة الأميركية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فقد قامت المليشيات بنهب محتويات السفارة.

وتأتي عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي لم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي قد اختطفت قبل أيام 3 من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.