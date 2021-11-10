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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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14 مليون ريال لصيانة جسور المشاة بمكة

14 مليون ريال لصيانة جسور المشاة بمكة
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تواصل – واس:

وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، عقداً جديداً مع إحدى الشركات الوطنية المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة عدد من جسور المشاة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 14.140.837 ريالاً، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وأكدت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة عنايتها بجسور المشاة؛ نظراً لأهميتها في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة التي تحتوي على كثافة سكانية عالية، حيث تُختار مواقعها بدقة متناهية؛ وذلك لخدمة المشاة.

يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على مجموعة كبيرة من جسور المشاة، يبلغ عددها حوالي 20 جسراً ذات تصاميم جمالية مختلفة في الأشكال والأحجام، ومنها جسور معلقة ومزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها، وهي موزعة في مختلف المواقع والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، وجميعها صُمِّمت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.

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