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كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس التقني

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس التقني
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تواصل – واس :

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي, ودبلوم الإلكترونيات, ودبلوم الاتصالات, وذلك حتى تاريخ 11/4/1443هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي, أن القبول في البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير, بينما يتم قبول المتدربون المتفرغون جزئياً أو كلياً في البكالوريوس المسائي والحاصلين على مؤهلات دبلوم كليات الاتصالات، ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في الاختصاصات المذكورة، ودبلوم المعاهد الأهلية.

وأشار إلى شروط التقدم لدرجة البكالوريوس, بأن لا يكون قد قُبِل المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية, وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد المهندس الغامدي على أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم الذي يستمر حتى 11 ربيع الثاني من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: ‏هنا، مشيراً إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

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