107 مليارات ريال إجمالي دعم «حساب المواطن» منذ انطلاقه

تواصل – فريق التحرير:

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 95%، ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% ، وشكّل الذكـور المستقلين 55%، موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.