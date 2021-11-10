الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحديث طارئ من «أبل» لعلاج ثغرة برمجية في حواسيب ماك

تحديث طارئ من «أبل» لعلاج ثغرة برمجية في حواسيب ماك
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “أبل” الأمريكية عن إطلاق تحديث طارئ لنظام تشغيل macOS Monterey الجديد لمعالجة مشكلات اشتكى منها مستخدمو حواسبها.

وبدأ مستخدمو بعض حواسب mac بعد تحميل نسخة macOS Monterey 12.0.1 التي أطلقت في 25 أكتوبر الفائت بدأوا يشتكون من مشكلات جعلت حواسبهم تتوقف عن العمل، وعند محاولاتهم لإعادة إقلاع الأجهزة لم تقم الحواسب بإعادة تحميل نظام التشغيل بالشكل الصحيح.

وأشار الخبراء إلى أن المشكلة كان سببها ثغرة برمجية في نظام التشغيل الجديد، وهذه الثغرة أثرت على عمل الحواسب المزودة بشرائح الأمان الإلكترونية Apple T2، ولم تؤثر على حواسب mac المجهزة بشرائح Apple M1.

وطالبت «أبل» المتأثرين بتلك المشكلات بتحميل التحديث الطارئ لنظام التشغيل، والتواصل مع خدمات الدعم الإلكتروني عبر مواقعها الرسمية، كما نشرت قائمة بالحواسب التي يجب تحديث نظام التشغيل فيها وهي:

– iMac Pro

– Mac Pro (2019)

– iMac (Retina 5K 27 إنشا إصدار 2020

– Mac mini- (لعام 2018)

– MacBook- بقياس 13 إنشًا إصدار2020

– MacBook Air- بقياس 13 إنشا- 2019

– MacBook Air -بقياس 13 إنشا – 2018
MacBook Pro- بقياس 13 إنش- 2020 المزود بمنفذي Thunderbolt 3

– MacBook Pro- بقياس 13 إنشا – 2020 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3

– MacBook Pro- بقياس 16 إنشا -2019

– MacBook Pro- بقياس 13 إنشا – 2019 المزود بمنفذي Thunderbolt 3

– MacBook Pro- بقياس 15 إنشا -2019

– MacBook Pro- بقياس 13 إنًا -2019 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3

– MacBook Pro-بقياس 15 إنشا – 2018

– MacBook Pro- بقياس 13 إنشا -2018 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3.

مواد ذات صلة

«أبل» تخسر 6 مليارات دولار.. لهذا السبب

«أبل» تخسر 6 مليارات دولار.. لهذا السبب

«أبل» تفاجئ عملائها وتزيل تطبيق «القرآن المجيد».. ما القصة؟

«أبل» تفاجئ عملائها وتزيل تطبيق «القرآن المجيد».. ما القصة؟

«أبل» تطلق «ماك» الجديد رسمياً.. بطارية أفضل وشحن سريع

«أبل» تطلق «ماك» الجديد رسمياً.. بطارية أفضل وشحن سريع

تسريب مواصفات أجهزة «ماكبوك» القادمة من شركة «أبل»

تسريب مواصفات أجهزة «ماكبوك» القادمة من شركة «أبل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة