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بولندا تنشر 15 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا.. لهذا السبب!

بولندا تنشر 15 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا.. لهذا السبب!
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تواصل – وكالات :

دفعت بولندا بأكثر من 15 ألف عسكري، وذلك لتوفير الأمن على الحدود البولندية- البيلاروسية.

من جانبه، قال وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك: “حالياً تم نشر حوالي 15 ألف عسكري على الحدود”، ولم يستبعد الوزير البولندي، أن يستمر هذا العدد في الزيادة، بحسب “روسيا اليوم”.

وأفاد بلاشاك يوم أمس الثلاثاء بأن 13 ألف عسكري يساعدون في حراسة الحدود.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام بولندية بأن مجموعتين كبيرتين من المهاجرين الآسيويين والأفارقة القادمين من أراضي بيلاروسيا، تمكنتا من عبور الحدود والوصول إلى الأراضي البولندية.

وذكرت الشرطة البولندية، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت أكثر من 50 مهاجراً عبروا الحدود إلى بولندا من بيلاروسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الوطنية لبيلاروسيا BELTA، بأن أعضاء مجلس الجمهورية، نقلوا مساعدات إنسانية إلى الحدود البيلاروسية البولندية لتقديمها للاجئين عند الحدود.

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