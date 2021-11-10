بعد الأزمة الأخيرة.. قرار جديد من الكويت بوقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر، أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك علي خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

ونقلت صحيفة “القبس الكويتية” عن مصادر أمنية، أن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فيز العمل”.

وتسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، المسيئة لدول الخليج في أزمة دبلوماسية حادة، استدعت على إثرها بعض دول الخليج سفرائها في بيروت.