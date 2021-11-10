بعد وصول المبعوث الأممي إلى تعز.. الحوثيون يقصفون المدنيين بصاروخ باليستي

تواصل- فريق التحرير

في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على انتهاكات جديدة بحق المدنيين بالرغم من وجود المبعوث الدولي في تعز.

ونقلت وسائل إعلام يمينة، أن المليشيا قامت بقصف مدينة المخا غرب تعز، بصاروخ باليستي بعد وصول المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ إلى المدينة.

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت في بيان لها أن المئات من المدنيين في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح، خلال الربع الثالث من العام 2021.

يأتي هذا عقب تعمد قصف مليشيا الحوثي المدفعي والصاروخي على المناطق المحررة، ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين.