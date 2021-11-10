الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قنصل بريطانيا: سعيد بعودتي لمدينتي المفضلة وصلاة الفجر في المسجد النبوي

قنصل بريطانيا: سعيد بعودتي لمدينتي المفضلة وصلاة الفجر في المسجد النبوي
0

تواصل – فريق التحرير:

“أنا سعيد جدا بالعودة إلى مدينتي المفضلة (المدينة المنورة) وصلاة الفجر في المسجد النبوي”، بتلك الكلمات أعرب القنصل البريطاني العام لدى المملكة، سيف آشر، عن سعادته بالعودة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أتطلع إلى عودة المعتمرين البريطانيين إلى المدينة المنورة، كان هناك أكثر من 100 ألف زائر كل عام قبل أزمة كوفيد”.

وتابع: “أنا متأكد من أن هذا العدد سيرتفع مع استمرار التطوير الرائع للمرافق والبنية التحتية في المملكة”.

وأرفق القنصل البريطاني، صورة من أمام المسجد النبوي، كما شارك متابعيه مقطعا مصورا لساحة الحرم النبوي في الصباح.

وأعلن “سيف آشر” في تصريحات سابقة، أنه اعتنق الإسلام منذ 25 عامًا، واصفًا هذه الخطوة بالأهم في حياته.

 

مواد ذات صلة

السماح باشتراكات الأجانب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة والمدينة

السماح باشتراكات الأجانب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة والمدينة

خطيب المسجد النبوي: القول والكتابة قد تفرّق الصف وتشتّت الشمل وتضلُّ عن الحق

خطيب المسجد النبوي: القول والكتابة قد تفرّق الصف وتشتّت الشمل وتضلُّ عن الحق

السديس يدشن روبوت التطهير الذكي بالمسجد النبوي

السديس يدشن روبوت التطهير الذكي بالمسجد النبوي

ضبط موقع مخالف بالمدينة.. استُخدم لتخزين الحطب المحلي

ضبط موقع مخالف بالمدينة.. استُخدم لتخزين الحطب المحلي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>