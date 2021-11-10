قنصل بريطانيا: سعيد بعودتي لمدينتي المفضلة وصلاة الفجر في المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

“أنا سعيد جدا بالعودة إلى مدينتي المفضلة (المدينة المنورة) وصلاة الفجر في المسجد النبوي”، بتلك الكلمات أعرب القنصل البريطاني العام لدى المملكة، سيف آشر، عن سعادته بالعودة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أتطلع إلى عودة المعتمرين البريطانيين إلى المدينة المنورة، كان هناك أكثر من 100 ألف زائر كل عام قبل أزمة كوفيد”.

وتابع: “أنا متأكد من أن هذا العدد سيرتفع مع استمرار التطوير الرائع للمرافق والبنية التحتية في المملكة”.

وأرفق القنصل البريطاني، صورة من أمام المسجد النبوي، كما شارك متابعيه مقطعا مصورا لساحة الحرم النبوي في الصباح.

وأعلن “سيف آشر” في تصريحات سابقة، أنه اعتنق الإسلام منذ 25 عامًا، واصفًا هذه الخطوة بالأهم في حياته.