أنكرت دعم المملكة للبنان.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفحم إعلامية لبنانية

تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ردا مفحما إلى الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، بعد حديث الأخيرة عن دعم المملكة للبنان.

ووصف الأمير عبد الرحمن بن مساعد حديثها بأنه جزء من الجحود، الذي اعتاد عليه منكرو دعم المملكة لأشقائها.

وكتب الأمير عبد الرحمن على حسابه في تويتر: “ليك مين عم يحكي.. السمسرة واجتزاء المبالغ -والآراء- والجحود مجالكم الذي لا يجاريكم فيه أحد (شو اللي بيمنع الـ80 مليار تصير 800 م.. بتشيلوا صفرين وبتضبط شو عليه”.

وأضاف أيضا: “ست مريم: لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة. لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما وحُسن المظهر”.

وكانت الإعلامية اللبنانية قد قالت في حديثها: “80 مليار دولار؟ وين راحوا هول؟ على مين انصرفوا؟ الرقم الأدق هو 800 مليون دولار وتوزعوا على جماعات محددة تدعمها المملكة” – على حد زعمها-.