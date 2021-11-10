«إحكام» توضح شروط التعديل على طلبات تملك العقارات

تواصل – فريق التحرير:

قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، إنه يمكن التعديل على طلبات تملك العقارات التي تم رفعها عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضحت بحسب “عكاظ”، أن التعديل يجب أن يكون قبل إحالة الطلب إلى الفحص والدراسة بالأمانة.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أكثر من عقار يجب أن يتم رفع كل طلب على حدة ويكون لكل عقار رفع مساحي مستقل.

وأضافت أن التقديم لا يزال إلكترونياً عبر المنصة مع إمكانية اختيار مكتب هندسي خارج المنطقة الموجود بها العقار شريطة أن يكون المكتب معتمدا في منصة التقديم.