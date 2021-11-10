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حاضنة مليشيا حزب الله تتآكل.. «جبران باسيل» يفجر أزمة داخل التيار الوطني

حاضنة مليشيا حزب الله تتآكل.. «جبران باسيل» يفجر أزمة داخل التيار الوطني
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تواصل- فريق التحرير

تسببت تصريحات وأسلوب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر في أزمة داخل التيار.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بعض القياديين العونيين الذين حضروا لحظة إعلان نتائج الانتخابات الداخلية للتيار، أن باسيل تحدث قبل الإعلان عن النتائج وكان منفعلا.

وأضافت أن باسيل أكد أنه لن تكون هناك أي مراجعة في النتائج، و”اللي  مش عاجبو يفل”.

التصريحات وأسلوب باسيل تسببا في انزعاج واسع من الأسلوب الذي تعاطى فيه مع الموجودين ومن بينهم نواب وقيادات لها تاريخ نضالي في صفوف التيار، بحسب ما تم تداوله.

وتأتي تصريحات باسيل في ظل انقسام وضعف حاضنة مليشيا حزب الله، خاصة بعد تصريحات النائب وليد جنبلاط الأخيرة.

وكان جنبلاط قد فتح النار على مليشيا حزب الله، بعد أن كان يتجنب الخوض معه في إشكالات مباشرة.

كما نوهت بعض وسائل الإعلام اللبنانية، أن حركة أمل لا تريد خوض أي اشتباك سياسي أو إعلامي مع دول الخليج.

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