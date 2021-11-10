طبيبة تكشف عن مواد غذائية تساعد في الوقاية من «كورونا»

تواصل – وكالات:

قالت الطبيبة الروسية مارغريتا كوروليوفا، أن الدهون الحيوانية والنباتية غير المكررة يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للشخص في فترة جائحة كورونا.

وأكدت كوروليوفا، أن هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية والمفيدة التي قد يمكنها توفير حماية من الفيروسات، ومنع انتشارها.

ونصحت الطبيبة الروسية خلال حديث لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، بتناول 1.5- 2 ملعقة شاي من السمن الحيواني في اليوم.

وأشارت إلى أن تناول بيض الدجاج أو بيض طائر السمان في وجبة الفطور يعتبر مصدراً مهماً لفيتامينات A وD و E، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتعزيز المناعة، كذلك نصحت بتناول المكسرات والبذور خلال فترة النهار.