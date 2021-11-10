وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة المعرفة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي نمذجة الطاقة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)