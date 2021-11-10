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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ارتفاع جديد لأسعار النفط.. خام برنت يتجاوز 85 دولاراً للبرميل

ارتفاع جديد لأسعار النفط.. خام برنت يتجاوز 85 دولاراً للبرميل
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تواصل – وكالات:

واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن بيانات تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 84.23 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35% ليتجاوز مستوى 85 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7%، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

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