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15 تريليون دولار.. ارتفاع ديون الأسر الأمريكية لأرقام قياسية بعد الجائحة

15 تريليون دولار.. ارتفاع ديون الأسر الأمريكية لأرقام قياسية بعد الجائحة
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تواصل – وكالات:

كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، عن ارتفاع ديون الأسر الأمريكية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.24 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.9%، أو 286 مليار دولار، عن الربع الثاني من العام.

وتتحمل الأسر الأمريكية مبالغ قياسية من الديون مع ارتفاع أسعار المنازل والسيارات، واستمرار عدوى فيروس كورونا في الانخفاض، وعودة الطلب الاستهلاكي في الارتفاع من جديد ما يزيد أعباء ديون بطاقات الائتمان.

وقال مسؤول الأبحاث في نيويورك فيد، دونغون لي: “مع انتهاء جهود الإغاثة من الوباء، بدأنا نشهد انعكاساً لبعض اتجاهات رصيد بطاقات الائتمان التي شوهدت أثناء الوباء، والمتمثلة في انخفاض الإنفاق لصالح سداد أرصدة الديون”، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وارتفعت الرهون العقارية، وهي أكبر عنصر في ديون الأسر، بمقدار 230 مليار دولار في الربع الأخير وبلغ إجماليها 10.67 تريليون دولار، كما زادت قروض السيارات وأرصدة قروض الطلاب، حيث ارتفعت بمقدار 28 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي.

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