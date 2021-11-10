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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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(فيديو) هروب سفيرة دولة الاحتلال من جامعة بريطانية.. تعرّف على السبب

(فيديو) هروب سفيرة دولة الاحتلال من جامعة بريطانية.. تعرّف على السبب
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تواصل- فريق التحرير:

رفض العديد من الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية، وجود سفيرة دولة الاحتلال في إحدى الجامعات البريطانية، لأجل إلقاء كلمة بالجامعة.

وذكر موقع “والا” التابع لدولة الاحتلال، أن هروب سفيرة دولة الاحتلال في لندن تسيبي حوتوبيلي من جامعة LSE “كلية لندن للاقتصاد”، جاء في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأكد الموقع أن طلاب مؤيدين للفلسطينيين، اعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    سالم

    يمكن هذا قرآن يبون يحرفونه على صحيح بشار لعنهم الله ولعن الله بشار ومن يساعده اعيال الكلب والله يحمي المملكه ويردكيد الحاسدين في نحورهم

  2. ٤
    ماهر

    اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون وعدد ماغفل عن ذكره الغافلون

  3. ٣
    فهد

    ياسالم
    انت متأكد انك سعودي

  4. ٢
    ابوعبدالله

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    يريدون أن يشككوا في القرآن

  5. ١
    أبو زياد الغامدي

    اﻷصل في حفظ القرآن وانتقاله عبر العصور بالحفظ الشفوي والذي به تكون اﻹجازة المعتبرة شرعاً … وبالتالي فإذا وافقت هذه النسخة ما عليه الحفاظ وإﻻ فﻻ قيمة وﻻ اعتبار له إطﻻقا