(فيديو) هروب سفيرة دولة الاحتلال من جامعة بريطانية.. تعرّف على السبب

تواصل- فريق التحرير:

رفض العديد من الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية، وجود سفيرة دولة الاحتلال في إحدى الجامعات البريطانية، لأجل إلقاء كلمة بالجامعة.

وذكر موقع “والا” التابع لدولة الاحتلال، أن هروب سفيرة دولة الاحتلال في لندن تسيبي حوتوبيلي من جامعة LSE “كلية لندن للاقتصاد”، جاء في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأكد الموقع أن طلاب مؤيدين للفلسطينيين، اعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة.