(فيديو) هروب سفيرة دولة الاحتلال من جامعة بريطانية.. تعرّف على السبب

تواصل- فريق التحرير:
رفض العديد من الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية، وجود سفيرة دولة الاحتلال في إحدى الجامعات البريطانية، لأجل إلقاء كلمة بالجامعة.
وذكر موقع “والا” التابع لدولة الاحتلال، أن هروب سفيرة دولة الاحتلال في لندن تسيبي حوتوبيلي من جامعة LSE “كلية لندن للاقتصاد”، جاء في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وأكد الموقع أن طلاب مؤيدين للفلسطينيين، اعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة.
يمكن هذا قرآن يبون يحرفونه على صحيح بشار لعنهم الله ولعن الله بشار ومن يساعده اعيال الكلب والله يحمي المملكه ويردكيد الحاسدين في نحورهم
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون وعدد ماغفل عن ذكره الغافلون
ياسالم
انت متأكد انك سعودي
حسبنا الله ونعم الوكيل
يريدون أن يشككوا في القرآن
اﻷصل في حفظ القرآن وانتقاله عبر العصور بالحفظ الشفوي والذي به تكون اﻹجازة المعتبرة شرعاً … وبالتالي فإذا وافقت هذه النسخة ما عليه الحفاظ وإﻻ فﻻ قيمة وﻻ اعتبار له إطﻻقا