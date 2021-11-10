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مئات الدول شاركت في الكارثة.. آلاف الأطنان من نفايات كورونا تملأ المحيطات

مئات الدول شاركت في الكارثة.. آلاف الأطنان من نفايات كورونا تملأ المحيطات
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تواصل- فريق التحرير

تسرب نحو 26 ألف طن من إجمالي ثمانية ملايين طن نفايات إلى محيطات العالم، معظمها من معدات الحماية الشخصية التي تستعمل أثناء الجائحة.

يأتي هذا بعد إلقاء 1.56 مليون كمامة طبية في المحيط خلال العام الماضي.

وبحسب تقارير فإن 193 دولة كانت قد أنتجت 8 ملايين طن من النفايات أثناء جائحة فيروس كورونا.‏

وكانت جائحة كورونا قد أدت إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام.

ونوهت التقارير أن نحو 87 في المئة من النفايات قادمة من المستشفيات وليس الأفراد، وأن البلدان غير قادرة على التعامل مع الكمية الهائلة من النفايات البلاستيكية.

وأوضح باحثون أن هناك 10 أنهار تمثل 79 في المئة من تصريف النفايات البلاستيكية المرتبطة بجائحة كورونا.

والأنهار التي تصدرت المراكز الأولى هي شط العرب في العراق، ونهر السند في الهند، ونهر اليانغتسي في الصين.

يذكر أن معدي الدراسة الجديدة  ينتمون إلى كلية علوم الغلاف الجوي في جامعة نانجينغ الصينية، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا، وسان دييغو في لا جولا في كاليفورنيا.

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