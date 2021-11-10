ظهور أول حالة لإنفلونزا الطيور في اليابان.. وإعدام 143 ألف دجاجة

تواصل – وكالات:

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، ظهور أول حالة لإنفلونزا الطيور هذا الموسم، مشيرة إلى أنها أعدمت 143 ألف دجاجة.

وأكدت وزارة الزراعة اليابانية، في بيان رسمي لها، إنه تم رصد أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021 حيث سجلت حالة “إنفلونزا طيور شديدة العدوى” في مزرعة في شمال شرق البلاد.

وأضاف البيان إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا. وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع، بحسب “رويترز”.

وقالت الوزارة “في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج”.

وشهدت اليابان العام الماضي أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع، حيث تم إعدام أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة.