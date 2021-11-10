خسر 50 مليار دولار خلال يومين.. هل سيضيع حلم «التريليونير» من رجل الأعمال «إيلون ماسك»

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تعرض رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لخسارة أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن الخسارة بسبب انخفاض أسعار أسهم شركة تسلا التي يملكها.

وكان سعر سهم شركة تسلا، قد بدأ في الانخفاض، بعد أن طلب ماسك من متابعيه عبر تويتر النصيحة حول ما إذا كان عليه بيع 10٪ من حصته في الشركة، لتسوية مشاكل ضريبية.

وأوضحت الوكالة أن ما جرى ترك تأثير سلبيا على تقييم ثروة ماسك نفسه، في غضون يومين.

يذكر أن مجلة فوربس الأمريكية كانت قد ذكرت قبل أيام أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هو أول تريليونير في المستقبل القريب.

وصنفت المجلة الملياردير الأمريكي، كأغنى شخص في التاريخ، بثروة تجاوزت 272 مليار دولار.

وقد جاء ذلك بعد زيادة ثروته الذاتية، بأكثر من 41 مليار دولار خلال أقل من 24 ساعة.