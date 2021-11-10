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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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اختراق بيانات 7 ملايين عميل لتطبيق استثمار أمريكي

اختراق بيانات 7 ملايين عميل لتطبيق استثمار أمريكي
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تواصل – وكالات:

كشف تطبيق الاستثمار الأمريكي “روبن هود” عن تعرضه لخرق أمني في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، وكشف بيانات ما يصل إلى 7 ملايين مستخدم.

وقالت شركة الخدمات المالية في بيان رسمي لها: إن القراصنة استولوا على عناوين البريد الإلكتروني لـ5 ملايين شخص، والأسماء الكاملة لمجموعة مختلفة من حوالي مليوني عميل، وفقاً لـ”سبوتنيك”.

وتمكنوا كذلك من سرقة معلومات شخصية إضافية لـ310 مستخدمين، والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرمز البريدي، لكن شركة “روبن هود” أكدت أنه لم يتم الكشف في واقعة الاختراق عن أي أرقام للضمان الاجتماعي أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام بطاقات الخصم.

وأعلنت أنه بعدما تمكنت من وقف الاختراق، طالب “الهاكرز” بدفع مبلغ ابتزاز، وأنها أبلغت سلطات تنفيذ القانون، وأنها تحقق في الحادث بمساعدة شركة الأمن “مانديانت”.

و”روبن هود” هي منصة تداول عبر الإنترنت، تسمح لعملائها بإجراء عمليات تداول في الأسهم والعملات المشفرة دون عمولة.

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