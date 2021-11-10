توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

طقس دافئ

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب” أن يبقى الطقس دافئ نسبياً إلى دافئ في عموم المناطق وحار نسبياً على سواحل البحر الأحمر ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولاً لمرتفعات الطائف ومكة المكرمة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تكون جنوبية نشطة خلال ساعات الصباح وحتى الظهر على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة تثير بعض الغبار والأتربة.