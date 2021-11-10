واشنطن تتهم جماعات مدعومة من إيران في محاولة اغتيال الكاظمي

تواصل – وكالات:

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي إن الوزارة ترجح “ضلوع جماعات مسلحة مدعومة من إيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي”.

وأضاف كيربي: “نعتقد أن الجماعات المدعومة من إيران تقف وراء الهجمات في العراق، هذه الهجمات نفذتها جماعات مسلحة لديها إمكانية الوصول إلى الموارد والوسائل الفتاكة لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.

وتابع “هذه الجماعات نفذت هجمات مماثلة باستخدام طائرات كبيرة وصغيرة بدون طيار. هذا هو تكتيكهم المعتاد، ولذا، ننطلق من افتراض ذلك، لكنني لن أتوسع في التحليل الآن”.

يذكر أن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وقعت ليل الاثنين، حيث تعرض مقر إقامته في “المنطقة الخضراء” المحصنة في بغداد لهجوم بطائرات مسيرة.