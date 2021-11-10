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«الأرصاد» : السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لكل من يُغرد عن الطقس (فيديو)

«الأرصاد» : السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لكل من يُغرد عن الطقس (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن عقوبات سيتم تطبيقها على كل من يتحدث بالتغريد أو التنبؤات عن أحوال الطقس في المملكة فور صدور اللائحة التنفيذية.

وأكد “القحطاني” في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، أن أي شخص أو جهة تغرد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أحوال الطقس تًعد مخالفة للنظام وسيطبق عليه العقوبات المقررة.

وأوضح أن الحد الأعلى للعقوبات تصل للسجن لمدة 10 سنوات وغرامة بقيمة 2 مليون ريال.

وأضاف أنه لا يحق لأي فرد أو جهة أن تغرد عن توقعات الطقس، لكون المركز الوطني هي الجهة المخولة بذلك وفقًا للنظام.

واعتاد خبراء ومتخصصين في الطقس على نشر توقعاتهم عبر حساباتهم على موقع “تويتر”، حيث يحظى العديد منهم بمتابعة كبيرة من المواطنين.

 

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