7 أعراض شائعة تشير إلى نقص الكالسيوم.. لا تستخف بها

تواصل- وكالات:

يعد معدن الكالسيوم من اهم ما يحتاجه جسم الإنسان لبناء عظام وأسنان قوية، كما أنه مهم من أجل الأداء السليم للقلب والعضلات الأخرى، ويمكن أن يزيد نقصه من خطر الإصابة بهشاشة العظام ونقص كالسيوم الدم، وفقًا لموقع timesofindia.

وحدد الموقع 7 أعراض شائعة تنبهك إلى نقص كالسيوم ، وهي كالتالي:

1- مشاكل الأظافر والجلد

يؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل إلى جفاف الجلد والأظافر الجافة والهشة والشعر الخشن والأكزيما والتهاب الجلد وحكة الجلد والصدفية.

2- هشاشة العظام

تخزن العظام الكالسيوم جيدًا وتتطلب مستوى عالٍ، فعندما تنخفض المستويات الكلية للكالسيوم في الجسم، يمكن للجسم تحويل الكالسيوم من العظام مما يجعلها هشة وعرضة للإصابة.

3- مشاكل العضلات

قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص الكالسيوم من آلام في العضلات وتشنجات، فيمكن أن يعاني هؤلاء الأشخاص أيضًا من ألم في الفخذين والذراعين أثناء المشي أو الحركة.

4- التعب الشديد

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الكالسيوم إلى الإرهاق الشديد وتجعلك تشعر بالخمول والأرق طوال الوقت.

5- الدورة الشهرية الشديدة

تم ربط المستويات المنخفضة من الكالسيوم لدى النساء بمتلازمة ما قبل الحيض الشديدة، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ، قام المشاركون بتحسين الحالة المزاجية وتقليل احتباس السوائل بعد تناول 500 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا لمدة شهرين.

وفي عام 2019، خلصت دراسة إلى أن انخفاض مستويات فيتامين (د) والكالسيوم خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية قد يساهم في ظهور أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

6- الاكتئاب

أشارت الدراسات إلى أن نقص الكالسيوم قد يكون مرتبطًا باضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب.

7- مشاكل الأسنان

عندما يكون لدى الجسم مستويات منخفضة من الكالسيوم، فإنه يسحبها من الأسنان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان وهشاشة الأسنان وتهيج اللثة وضعف جذور الأسنان.