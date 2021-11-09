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معلم يتبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ حياة أخته يحظى باهتمام رواد «تويتر»

معلم يتبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ حياة أخته يحظى باهتمام رواد «تويتر»
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تواصل- فريق التحرير:

في لافتة إنسانية قرر معلم أن يتبرع بإحدى كليتيه، لإنقاذ حياة أخته التي تعاني من فشل كلوي لأكثر من 11 عامًا، والأمر الذي حاز تقدير واهتمام رواد موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مشيدين بتضحيات الأخ من أجل أخته.

ونشر فايز المالكي، صورة المعلم وهو يرقد على سرير المستشفى، كاشفًا قصته مع أخته، حيث قال :” حقق عبدالله البحيري رغبته و أمنيه بعد تبرعه بإحدى كليتيه لأخته عالية بنت صالح بعد معاناتها مع الفشل الكلوي و لأكثر من ١١ عاماً”.

وأضاف :” وكان سبب التأخير معالجة فايروس الكبد ، يعمل عبدالله معلماً للتربية الفنية و تعمل عالية معلمة للفيزياء ، يستاهل منا الشكر و التقدير و الدعاء”.

فيما تفاعل مع المنشور العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا نشر التغريدة، وحظيت بتعليقات كثيرة، فقال أحدهم :” الله يعافيه ويعافى أخته ويكتب له الأجر والثواب”.

وقال آخر :” الله يشافيهم ويعافيهم يارب العالمين  “.

وعلقت امرأة بالقول :” ما أجمل العطاء بكل أنواعه الله يبارك في ويجعله في ميزان حسناته”، فيما قالت أخرى :” ونعم الأخ ونعم السند ونعم التربيه”.

وعلق آخر قائلًا :” كفو وبيض الله وجهه.. جزاه الله خير الأخ السند الذي لا يعوض”.

 

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