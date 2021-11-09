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طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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