الإعدام لثلاثة أشقاء مصريين.. ما علاقة الأم؟ «تفاصيل صادمة»

تواصل- فريق التحرير:

شهد مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ المصرية، جريمة مروعة، أدت إلى دمار عائلة بالكامل من الإخوة الأشقاء وأبناء العمومة، راح ضحيتها 3 شباب، فيما ينتظر 4 آخرين الإعدام شنقًا.

وفي الجريمة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فقد تسببت الأم العجوز في أن تقود أبنائها الثلاتة إلى حبل المشنقة، بعد أن حثتهم على أخذ ثأر أخيهم الرابع الذي قتل على يد أبناء عمومته.

وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ “الدائرة الأولى” بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا- رأي المفتي حسب القانون المصري استشاري وليس إلزامي-، بعدما قتلوا اثنين من أبناء عمهم أخذاً بثأر شقيقهم الذي قتل على أبناء عمه، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل القضية إلى الثامن من شهر أكتوبر 2020، في مركز الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، عندما فوجئ شقيقان بـ 4 أشخاص من أبناء عمومتهما بينهم 3 أشقاء يحملون أسلحة نارية “بنادق آلية”، فكانت البداية بمقتل الأول عندما أطلق عليه ابن عمه المتهم الأول في القضية، طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وابلًا من الأعيرة النارية.

ولم تمض لحظات حتى أطلق المتهم الثاني، 26 عامًا، وهو شقيق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه الثاني، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث شقيق المتهمين الأول والثاني، والمتهم الرابع ابن عم الأشقاء الثلاثة المتهمين، وأيضًا ابن عم المجني عليهما للشد من آزر المتهم الأول، والثاني خلال تنفيذ الجريمة.

اكتشاف الجريمة

كانت شقيقة المجني عليهما، 48 عامًا، وتعمل رائدة صحية بإدارة الرياض الصحية، تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يخبرها بسماعه دوي إطلاق أعيرة نارية بأرضها الزراعية، فلم تجد أي وسيلة سوى إبلاغ رجال الشرطة فتوجهت رفقتهم ففوجئت بشقيقها المجني عليه الأول ملقى على حافة مصرف زراعي غارقًا في دمائه، جراء إصابته بطلق ناري.

أحد الضحايا يبلغ عن قاتله قبل موته

“عيال عمك ضربونا بالنار.. قتلوا أخوكي فيصل”، تلك كانت آخر كلمات نطقها المجني عليه الأول لشقيقته، أمام رجال الشرطة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما جرى تشييع جنازة الشقيقين ضحيتي أبناء العمومة معًا، وألقي القبض على 5 متهمين، بينهم المتهمون الأربعة الذين نفذوا جريمتهم، والمتهمة الخامسة والدة الأشقاء الثلاثة وزوجة عم المتهم الرابع لتحريضها على قتل الضحيتين.

تحقيقات النيابة

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، عن الأسباب الحقيقية وراء حدوث الواقعة وتتضمن تحريض المتهمة الخامسة ،61 عامًا، ربة منزل، وهي أم الأشقاء الثلاثة أول 3 متهمين في القضية، وزوجة عم المتهم الرابع ابن عمهم على ارتكاب الواقعة.

وتبين أن سبب تحريضها على قتل المجني عليهما يعود إلى رغبتها بشأن أخذهم بثأر ابنها شقيق أول 3 متهمين الذي قتل بسبب خلافات قديمة بين أبناء العمومة، وبعضهم البعض.