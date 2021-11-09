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«حساب المواطن» يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر

«حساب المواطن» يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 23 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 105 مليارات ريال منها 877 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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