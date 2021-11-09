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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالمجان.. خدمة مميزة لإزالة أي عناصر غير مطلوبة في الصورة (فيديو)

بالمجان.. خدمة مميزة لإزالة أي عناصر غير مطلوبة في الصورة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابطاً لخدمة مميزة يمكن الاستفادة من خلالها في إزالة أي عناصر غير مطلوبة في الصور.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “تتيح هذه الخدمة إزالة أي عنصر من أي صورة؛ وهي خدمة مميزة جداً ومجانية ترفع عليها الصورة وتحدد العنصر الذي تريد إزالته أو إخفاءه، وستقوم الخدمة بإزالته وكأنه غير موجود أساساً في الصورة وفي ثوان”.

وأضاف الحمادي أن الخدمة مميزة ومفيدة وسهلة الاستخدام ولا تحتاج تطبيق أو برنامج، ويمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

 

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