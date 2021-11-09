والدة الطيار المفقود في الفلبين: إحساسي كأم أن ولدي مازال على قيد الحياة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قالت المواطنة “أم عبدالله” والدة الطيار السعودي المفقود بالفلبين، إن ثقتها في الله وإحساسها كأم بأن ولدها مازال على قيد الحياة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، إن الاحتمالات التي وصلتنا وأنا من أول يوم فقدنا فيه ولدنا أقول إن ابني عايش وموجود.

وتابعت أم عبدالله “ثقتنا بالله عز وجل بأن عبدالله موجود وإحساسي كأم بإنه على قيد الحياة إن شاء الله، وقلبي رافض إن موضوع عبدالله لا قدر الله توفي، ونحن مؤمنين بقضاء الله وقدره، ولكن إحساسي قوي جدا بأن ولدي عايش”.