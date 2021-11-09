تعميم عاجل من «التعليم» لجميع المدارس بشأن الاختبارات

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا عاجلًا لكل المدارس بالمملكة، الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد التربية الخاصة، بشأن تعليمات الاختبارات.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر، أن شدّد على تحقيق أهداف إدارة التعليم متمثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية والمتضمنة تهيئة البيئة المدرسية، وتوفير مقوماتها الحسية والصحية والنفسية الآمنة خلال فترة الاختبارات، وتضمن تكليف الموجه الصحي بالتعاون مع فريق تعزيز الصحة بالمدرسة .

وجاءت مهام سير الاختبارات في التعميم كالآتي:

1- التأكد من توفر المقومات الحسية والصحية والنفسية للبيئة المدرسية الآمنة (الإضاءة الجيدة، كفاءة أجهزة التكييف، سلامة دورات المياه وتوفر أدوات النظافة والتعقيم بها)، والتواصل مع إدارة المدرسة حول الملاحظات المرصودة على البيئة المدرسية ومتابعة الإجراءات المتخذة حيالها.

2- التواجد في العيادة المدرسية لاستقبال الحالات الطارئة والمشتبه بها، والتعامل معها، وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات في جائحة كورونا، والتواصل مع أولياء الأمور والمركز الصحي التابعة له المدرسة أو الهلال الأحمر، إذا استدعت الحالة.

3- تفريغ الموجه أو الموجهة الصحية، ما أمكن ليتسنى له المرور اليومي على لجان الاختبارات، والاطمئنان على الأوضاع الصحية والنفسية للطلاب والطالبات أثناء أداء الاختبارات.

وبالنسبة للإجراءات الصحية والاحترازية:

1- تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات في جائحة كوفيد-19.

2- التأكد من جاهزية العيادة المدرسية وحجرة العزل.

3- التثقيف الصحي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بتجنب السهر وشرب المنبهات ومشروبات الطاقة وتناول الغذاء الصحي والاستخدام الآمن والصحي للأجهزة الإلكترونية.