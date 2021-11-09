رسالة واضحة من أمريكا: لا تطبيع مع «الأسد»

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام.

وبحسب ما ذكره موقع الحرة، فقد أكد برايس أن بلاده لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وأضاف أننا لن نطبع علاقاتنا أو نرفع مستوى هذه العلاقات مع نظام الأسد نظرا للأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام ضد شعبه.

ونوه أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء للوصول إلى حل للصراع في سوريا.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها، إزاء زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا، ، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام بشار الأسد.