الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رسالة واضحة من أمريكا: لا تطبيع مع «الأسد»

رسالة واضحة من أمريكا: لا تطبيع مع «الأسد»
0

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام.

وبحسب ما ذكره موقع الحرة، فقد أكد برايس أن بلاده لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وأضاف أننا لن نطبع علاقاتنا أو نرفع مستوى هذه العلاقات مع نظام الأسد نظرا للأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام ضد شعبه.

ونوه أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء للوصول إلى حل للصراع في سوريا.

كما أعربت الولايات المتحدة  عن قلقها، إزاء زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا، ، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام بشار الأسد.

 

مواد ذات صلة

شاهد.. وزير خارجية الإمارات يلتقي بشار الأسد في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات

شاهد.. وزير خارجية الإمارات يلتقي بشار الأسد في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات

عنف مفرط.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء في أمريكا

عنف مفرط.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء في أمريكا

رغم مناعتها القوية.. كورونا ينتقل إلى الضباع وهذه هي الأعراض

رغم مناعتها القوية.. كورونا ينتقل إلى الضباع وهذه هي الأعراض

يجري حفل زفافه في العناية المركزة  بعد تعافيه من كورونا مباشرة

يجري حفل زفافه في العناية المركزة  بعد تعافيه من كورونا مباشرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>